Oud-werknemers over intimidatie door Kanye West: ‘Hij liet ons zijn sekstapes zien’

Voormalige medewerkers bij Kanye Wests schoenenmerk Yeezy beweren in een vernietigende open brief dat de rapper/mode-icoon hen zijn eigen sekstapes toonde en angst en manipulatie gebruikte om zichzelf te laten gelden.

Tientallen voormalige stafleden en medewerkers beweren dat West (45) tijdens vergaderingen pornografische beelden bekeek ‘om zijn focus te behouden’ en sprak over porno. Ook liet hij een intieme foto van (zijn inmiddels ex-vrouw) Kim Kardashian zien in sollicitatiegesprekken. Aan Yeezy-teamleden toonde hij ook een expliciete video en foto’s van Kardashian en liet hij zijn eigen sekstapes zien. Eén van de medewerkers zou hij een ‘dikke slet’ hebben genoemd.

Verschillende hooggeplaatste medewerkers stuurden deze week een brief aan de raad van bestuur en de nieuwe ceo van Adidas, waar ‘Ye’ zijn fameuze Yeezy-schoenen voor maakte. Die brief is ingezien door het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. Ze vragen de leiding iets te doen aan ‘de giftige en chaotische omgeving die Kanye West creëerde’ en stellen dat er ‘een erg ziek patroon van roofzuchtig gedrag jegens vrouwen’ die onder West werkten, bestond. ,,Hij is de afgelopen jaren ontploft tegen vrouwen met aanstootgevende opmerkingen en gebruikte seksueel verontrustende verwijzingen bij het geven van feedback. Dit mag de leiding van Adidas nooit tolereren.”

Quote Ik wil dat je een schoen voor me maakt die ik kan neuken Kanye West

Rolling Stone schetst een voorval uit 2017, in een fabriek in het Chinese Qinyuan waar West de prototypes van zijn nieuwste Yeezy-sneakers bekeek. Besluitvormers van Adidas en leden van zijn entourage wachtten gespannen op zijn feedback toen West naar verluidt begon te schreeuwen dat de schoenen nog niet aan zijn normen voldeden. Hij richtte zich op een oudere, vrouwelijke medewerker. ,,Ik wil dat je een schoen voor me maakt die ik kan neuken.” De Adidas-topmensen die aanwezig waren, grepen niet in. De medewerkster nam verlof op en verhuisde kort daarna naar een andere afdeling binnen het sportmerk.

De voormalige werknemers van Yeezy zeggen dat dit incident slechts een van de vele gebeurtenissen was waar West intimidatietactieken gebruikte tegen zijn personeel. ,,Het oversekste gedrag was continu aanwezig vanaf het begin”, zegt een van de ex-medewerkers. ,,Ik geloof niet dat het ooit weg is gegaan.” Wat ‘het meest verontrustende gedrag’ van Kanye wordt genoemd, is ‘zijn manipulatieve en op angst gebaseerde benadering van het leiden van het team’. Iets wat het bestuur van Adidas voor een groot deel kwalijk wordt genomen.

Adidas en West willen bij het tijdschrift niet reageren op de aantijgingen. Het sportmerk en de rapper beëindigden onlangs hun samenwerking wegens antisemitische uitspraken van de artiest.

