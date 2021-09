‘Oude’ en ‘nieuwe’ Aladdin: ‘Ze zochten straatschoffie die tegelijkertijd ook lief kon overkomen’

‘Cultuur­bar­baar’ Johan Derksen is de tweede gast in nieuw seizoen Sterren op het Doek

11 september Johan Derksen heeft gisteravond in Veronica Inside verklapt dat hij te gast is in het nieuwe seizoen van Sterren op het Doek. Het is de tweede naam die bekend wordt van de nieuwe reeks van het Omroep Max-programma. De naam van Derksen is opvallend, omdat hij zichzelf in zijn eigen biografie omschrijft als cultuurbarbaar en nooit met zijn vrouw mee naar binnen gaat in een museum.