Oude gezichten keren terug in GTST

Vrienden hebben namelijk geregeld dat Tim, die in 2016 emigreerde naar Kenia, is overgekomen als vervroegd huwelijkscadeau voor Aysen (Dilan Yurdakul) en Sjoerd (Guido Spek). Ook de naar Amerika geëmigreerde Nuran Baydar zal binnenkort weer te zien zijn in de populaire soap.



Sjoerd heeft als verrassing voor zijn verloofde geregeld dat haar zus de bruiloft kan bijwonen. Dat gaat nog maar net, want Nuran (net als Toprak in het echte leven) is hoogzwanger.