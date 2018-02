Oudere zus Yolanthe bevestigt relatie met miljardair Marcel Boekhoorn

Marcel Boekhoorn uit Bennekom, volgens Quote in 2013 goed voor een vermogen van maar liefst 1,3 miljard euro, en Hind gingen in 2015 uit elkaar na een relatie van circa drie jaar. Reden voor de breuk was dat de zangeres dolgraag een gezin wilde stichten met Boekhoorn. De zakenman, die al kinderen heeft uit een eerder huwelijk, kon of wilde niet aan die wens voldoen. ,,Een kinderwens van Hind kon niet worden vervuld. Beiden zijn verdrietig en er is nog steeds sprake van liefde en respect'', liet een woordvoerder van Hind destijds weten. Wanneer Boekhoorn de zus van Yolanthe (31) heeft ontmoet is onduidelijk.



Rebecca leefde langere tijd op voet van oorlog met haar zus Yolanthe. Reden voor de ruzie was de afwikkeling van de erfenis van hun in 2007 overleden vader Xavier Cabau. Hij was een vermogend horeca-ondernemer op Ibiza en liet zijn kinderen een klein dorp aan vastgoed na op het Spaanse eiland. Onder deze villa's en appartementen bevond zich ook het ouderlijk huis van Yolanthe. Zij heeft het pand inmiddels in gebruik genomen als vakantieverblijf voor haar en haar man, voetballer Wesley Sneijder.



De twee hebben plannen zich er na het einde van Sneijders voetballoopbaan permanent te vestigen. Via de zaakwaarnemer van de voetballer liet het koppel weten dat Yolanthe het huis heeft verkregen in ruil voor het betalen van alle successierechten van de erfenis. Die kosten, naar verluidt opgelopen tot ruim 4 miljoen euro, konden door de overige familieleden niet worden opgebracht. Zus Rebecca stelde vraagtekens bij deze ruiltransactie en weigerde verdere medewerking aan het afhandelen van de erfenis.