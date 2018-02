Ouders laten omstreden vlogger niet lopen na vernedering van hun zoon

De vlogger Snapking, die een Zwolse supermarktmedewerker met het syndroom van Down online vernederde, is herhaaldelijk niet verschenen in de rechtbank om verantwoording af te leggen voor zijn daad. Hij maakt liever zijn excuses in een YouTubefilmpje voor zijn volgers. Tot verontwaardiging van de ouders van het slachtoffer.

Teun en Ans Eikelboom uit Laag Zuthem stonden afgelopen woensdag verwachtingsvol in de Zwolse rechtbank om de strafzaak tegen Tim van Teunenbroek (21) bij te wonen. Deze populaire vlogger, bekend als Snapking, vernederde hun zoon Jeroen op internet.

Jeroen heeft het syndroom van Down en kreeg tijdens zijn werk in de supermarkt de schrik van zijn leven toen Snapking hem verraste met een draaiende camera en begon te treiteren. Op het filmpje, dat al een jaar geleden viral ging, is te zien hoe de geschrokken Jeroen schreeuwend wegloopt tot groot leedvermaak van de vlogger en zijn ruim 300.000 volgers op YouTube.

Vasthoudend

Door de vasthoudendheid van Ans Eikelboom moet de vlogger twee jaar later voor de rechter verschijnen. Ze spitte zelf de wetboeken door op zoek naar houvast en stuitte op artikel 137c:

Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Maar voor de tweede keer kwam hij niet opdagen. De vlogger had één dag voor de zitting pas een advocaat in de arm genomen. De rechter besloot dat die voldoende tijd moet krijgen om zich voor te bereiden. De zaak is aangehouden.

Verboden

Het frustreert de familie Eikelboom. ,,We willen een einde aan deze zaak’’, zegt Teun. ,,We willen dat die opname met Jeroen verboden wordt. Daarom is het belangrijk dat de rechter ook uitspreekt dat dit soort filmpjes niet is toegestaan.’’

,,Anders zijn we bang dat het vertrouwen van Jeroen in mensen verdwijnt en dat hij niet meer kan functioneren op zijn werk’’, zegt Ans.

Quote Hij woont onder begeleiding zelfstandig en draait volledig mee op zijn werk. En dan komt zo’n vlogger die Jeroen gaat pesten om geld te verdienen Familie Eikelboom Zij en haar man gruwen van het idee. Hun zoon werkt al ruim 12 jaar in een Zwolse supermarkt en wordt op handen gedragen door zijn collega’s. Dat maakt zijn ouders trots. ,,Hij woont onder begeleiding zelfstandig en draait volledig mee op zijn werk. En dan komt zo’n vlogger die Jeroen gaat pesten om geld te verdienen.’’ Dat is het verdienmodel van Van Teunenbroek. Als vlogger ‘prankt’ hij mensen op zijn YouTubekanaal. Onder het alias Snapking verwerft hij honderdduizenden volgers in de leeftijd van 13 tot 18 jaar die zijn gedrag wel kunnen waarderen. Adverteerders betalen graag voor reclames gericht op deze specifieke doelgroep. Ook kan hij aan de slag voor een YouTubekanaal van RTL. Maar dat is snel voorbij nadat hij in een filmpje vanuit zijn auto grove seksuele toespelingen maakt naar een vrouwelijke medewerker van een McDrive.

De vlogger verzint een lucratieve draai. Op zijn kanaal belooft hij beterschap en hij verandert zijn vlognaam naar DieTim. Als ‘stoere jongen met een klein hartje’ zoekt hij nu zijn vroegere slachtoffers op om excuses te maken. Zijn publiek vindt het kennelijk prachtig, want het aantal volgers is verder gestegen naar 387.000.

Ongemakkelijk

Femke de Vries, bestuurslid van de belangenvereniging Upside van Down, voelde zich dan ook ongemakkelijk toen ze vorige week vrijdag (twee dagen na de gemiste strafzaak) werd benaderd door de vlogger om te bemiddelen met ouders van kinderen met het syndroom van Down.

,,Om een leuk filmpje te maken. Later bleek dat dit als een soort excuus moet dienen’’, zegt De Vries. ,,Na overleg hebben wij als stichting tegen hem gezegd dat hij verantwoording moet afleggen voor de rechter. Daar begint een excuus aan Jeroen en zijn ouders als hij oprecht is.’’

Ontglipt

Van Teunenbroek houdt zich muisstil. Via social media reageert hij niet op vragen van deze krant. Zijn mobiele nummer in de inschrijfgegevens van zijn bedrijf bij de Kamer voor Koophandel is afgesloten. Het bijbehorende adres blijkt het huis van zijn ouders in Almere te zijn. De vader van de vlogger doet de deur open. ,,Tim? Daar gaan wij al jaren niet meer mee om. Geen idee waar hij nu woont.’’