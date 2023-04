Oudste opname met show van The Beatles gaat naar Brits cultureel instituut

Het bandje werd begin april 1963 gemaakt door John Bloomfield. The Beatles speelden toen op een schoolfeest en de destijds 15-jarige Bloomfield nam de show op. In een programma op de BBC Radio maakte de nu 75-jarige Brit bekend dat hij de tape had teruggevonden.

De makers van het BBC-programma en Bloomfield willen de concertregistratie restaureren en doneren aan een culturele instelling in Groot-Brittannië. Welke instelling ze op het oog hebben is niet duidelijk, maar het is de bedoeling dat iedereen die het wil naar het optreden kan luisteren.

De show van 4 april 1963 op een schoolfeest in Buckinghamshire duurt een uur. Tussen de nummers door praten John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr met het publiek. Het zou de oudste opname zijn van een concert van de ‘Fab Four’. De show begint met I Saw Her Standing There, het nummer waarmee ook Please Please Me, het eerste album van The Beatles, begint