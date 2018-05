Ovatie voor Spike Lee, weglopers bij Von Trier

Zijn collega Lars von Trier - die na zeven jaar weer in Cannes mocht verschijnen nadat hij in 2011 door een misplaatste grap over Hitler door de festivalleiding was weggestuurd - maakte het tegenovergestelde mee met zijn seriemoordenaarfilm The House That Jack Built.



Nadat de Deen aanvankelijk met een welwillend applaus werd begroet, bleek – volgens het vakblad The Hollywood Reporter – dat veel toeschouwers zijn film te gortig vonden. Matt Dillon speelt in de 2,5 uur durende productie de moordenaar die het doden van mensen – zelfs kinderen – als een kunst beschouwt.



,,Misselijkmakend, pretentieus, weerzinwekkend, pathetisch’’, twitterde een van de premièrebezoekers na afloop. Een andere festivalgast liep voortijdig weg. ,,Vunzige film, die nooit gemaakt had moeten worden. De acteurs zijn hier medeschuldig aan.’’ Een andere geschokte reactie: ,,Ik ben zojuist uit de film van Von Trier gelopen. Het neerschieten en doden van kinderen is geen kunst of amusement.’’