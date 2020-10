Over mijn lijk wint Gouden Televizier-Ring 2020

Hofman, die voor het programma jonge mensen volgt die niet lang meer te leven hebben, droeg de prijs op aan alle deelnemers. Het programma loopt al acht seizoenen, maar werd nooit eerder genomineerd. Tim noemde enkele gezichten van het laatste seizoen bij naam, van wie hij veel heeft geleerd.



,,Van Alex leerde ik: als je ziek bent, kan je net zo goed leven’’, memoreerde Tim. ,,Mirjam zei: laat je brengen waar de wind je heen waait. Zoek als een ster een goede plek aan de hemel voor jezelf, zoals Lotte dat deed. Fabiënne leerde ons dat je moet dansen in de regen en niet moet wachten tot de storm voorbij is. En Jeroen, mijn vriend, ik draag je heel diep in me. Ik mis je. Ik herhaal nog een keer wat je zei bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel: wees een beetje lief voor elkaar, want morgen is niet beloofd. We moeten het vandaag doen.”