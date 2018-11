Overleden Nicolas Roeg (90) bezorgde David Bowie beste filmrol

Ook Mick Jagger stond ooit voor de camera van Roeg. Met hem maakte hij het spraakmakende Performance (1970) over een gangster die onderdak krijgt van een rockster met pijnlijke gevolgen. Roeg liet ook zanger Art Garfunkel schitteren voor de camera in zijn film Bad Timing (1980).



Maar de meest gedenkwaardige film van Roeg, een voormalige cameraman die ook meewerkte aan James Bond-films, is toch de horrorthriller Don’t Look Now (1973), waarin Julie Christie en Donald Sutherland een echtpaar spelen dat na het verlies van hun verdronken dochtertje getraumatiseerd worden en in Venetië van het ene in het andere horrormoment belanden.



De film geldt als een van de beste psychologische thrillers ooit gemaakt en werd ook vermaard om een heftige vrijscène van de beide hoofdrolspelers.