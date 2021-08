Overleden Slipknot-oprichter werd 'achtervolgd door demonen': 'We konden niet tot hem doordringen’

De bekende Amerikaanse metaldrummer Joey Jordison, die maandag 26 juli plotseling overleed, had het de afgelopen jaren moeilijk. Dat onthullen zijn bandleden van de Franse deathmetalband Sinsaenum in een verklaring op Facebook. ,,We hebben er alles aan gedaan om te helpen, maar konden niet tot hem doordringen.”

De officiële doodsorzaak van Jordison, oprichter en voormalig drummer van Slipknot, is niet onthuld, maar zijn huidige collega’s hinten in de verklaring dat zijn innerlijke strijd mogelijk heeft bijgedragen aan zijn overlijden. ,,Joey had zijn demonen, en niets doet meer pijn dan te weten dat we alles hebben gedaan om te helpen, maar niet tot hem door konden dringen.”

Ontsteking

De Amerikaan vocht de afgelopen jaren tegen myelitis transversa, een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg. Hierdoor verloor de muzikant (tijdelijk) zijn vermogen om te kunnen drummen tegen het einde van zijn tijd bij Slipknot. Twee jaar later kondigde hij echter alweer een comeback aan met Sinsaenum.

Die band is in diepe rouw door het overlijden van Jordison. ,,Hij was natuurlijk een van de meest invloedrijke drummers in het genre, hij vond het opnieuw uit. Het was echt een eer om zelfs maar een klein deel daarvan met hem te delen”, valt te lezen in de verklaring. ,,Joey bracht iets naar de tafel dat geen enkele andere muzikant kon, zijn liefde en passie voor muziek was ongeëvenaard. Voor ons was Joey familie, en net als familie maakten we ruzie en huilden we, maar we lachten vooral en gaven veel om elkaar.”

Zijn publieke imago was serieus van aard, mede door het kwaadaardige masker waarmee hij bij Slipknot bekend werd. ,,Maar hij had het grootste hart, en we hadden het geluk dat we de zachtere kant van hem konden zien”, schrijft Sinsaenum. ,,Hij had nooit het gevoel dat hij beter was dan wie dan ook en deed altijd zijn uiterste best doen om alles en iedereen boven zijn eigen behoeften te stellen.” Het volgende album van de Franse band wordt opgedragen aan de overleden drummer. ,,Dat zou Joey graag gewild hebben.”

Slipknot

Jordison vormde Slipknot in 1995 samen met Shawn Crahan en Paul Gray. In december 2013 verliet hij na bijna twintig jaar de band. Hij liet later blijken dat hij min of meer uit de groep was gezet. Jordison werd in besloten kring begraven. De familie vraagt de media en het publiek om privacy.

