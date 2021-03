Özcan Akyol: ‘Boeken zijn de brandstof voor mijn leven’

1. BOEKEN

,,Wil je ze zien? Ze liggen door het hele huis. Loop maar mee! In de woonkamer, werkkamer, slaapkamer, de kamers van de kinderen. Boeken zijn de brandstof voor mijn leven. Ze hebben me, net als mijn jeugd en opvoeding, voor een groot deel gevormd. Ik ben opgegroeid in een arbeidersbuurt. Daar kwam je niet verder dan je eigen sociale kring. Het verneukeratieve aan opgroeien in zo’n benepen wereldje zijn de controle en de verstikkende tradities: gourmetten met kerst, vasten tijdens de ramadan, op verjaardagen in een kringetje zitten. Boeken hebben me ontketend en inzichten gegeven. Ik wist wel dat ik een kutjoch was, maar niet dat kutjochies ook furore konden maken. Neem dit boek, Ik, Jan Cremer: hij springt op de motor naar Parijs, reist naar Amerika. Het opende m’n ogen.”