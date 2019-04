Ozzy Osbourne blaast complete tour af

Gordon woest na brutale au­to-in­braak: ‘Stelletje tuig’

15:25 Een flinke domper voor presentator Gordon na een inbraak in zijn auto. In een facebookpost reageert hij woest op de beroving, die plaatsvond terwijl zijn auto in een bewaakte parkeergarage stond. De dader maakte een koffer met kleding en een toilettas buit.