Pamela Anderson noemt haar ex-vriend ‘een monster’

Anderson zocht contact met Sidonie, die in meerdere chatberichtjes liet weten inderdaad 'romantisch' samen te zijn geweest met haar ex, die haar vertelde dat hij zijn relatie met Anderson 'snel zou verbreken'. Ook zou hij gezegd hebben niet met Pamela samen te wonen, wat volgens de Amerikaanse actrice wel degelijk het geval was. ,,We woonden twee jaar samen. Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals hij. Hij leeft meerdere levens, wat me shockeert. Het spijt me ontzettend voor jou en je kinderen. Ik ga hem verlaten. Nu echt. Ik heb het al 10 keer geprobeerd maar telkens weet hij me weer om te praten," aldus Pamela tegenover Sidonie.

Anderson gaat nog een stapje verder en laat ook weten dat de voetballer haar fysiek mishandeld heeft. Rami zou de actrice gedurende een verblijf in LA vorig jaar 'aan haar haren de kamer door hebben gegooid'. Ook zegt ze dat hij haar handen dusdanig gepijnigd had, dat ze met spoed naar het ziekenhuis gebracht moest worden. ,,Ik had zoveel pijn, dat ik niet eens een flesje water kon openen. Ze hebben me daar injecties ingegeven, zodat ik in slaap viel en kon rusten. Daardoor herstelden mijn handen, maar niet lang daarna was het weer raak. Zo mocht ik niets drinken zonder hem, het was gewoon alsof ik in een gevangenis leefde. Hij zei dat ik hulp nodig had en was erg gemeen tegen me. De reden waarom hij me aan mijn haren door de kamer gooide, was omdat ik ons hotel had verlaten om een fotoshoot met vrienden te doen.”