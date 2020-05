Pamela Anderson trekt rood Baywatch-badpak soms nog aan

Robert vond corona­reeks All You Need ‘bizar’: ‘Kon het niet naar hoogtepunt brengen’

18:02 Presentator Robert ten Brink vond het huidige, sterk coronagerelateerde seizoen van All you need is love misschien wel het meest memorabele van de afgelopen 28 jaar. ,,Het is bizar’’, zegt hij tegen BuzzE.