Paniek in Cannes, rochelende journalisten en een zingende baby

Het kan zo een scène zijn uit een van de vele films die hier de komende dagen worden vertoond. Want voor wie niet bekend is met het karakter van dit filmfestival: hier geen Fast & The Furious. Cannes drijft op tegendraadse cinema. Dat blijkt alleen al uit de openingsfilm, de heerlijk absurdistische arthouse-musical Annette met Adam Driver (Star Wars) en Marion Cotillard (La Vie en Rose) als een showbizzkoppel die ouders worden van een nogal bijzondere baby. Een baby die halverwege de film hangend aan drones een American Footballstadion wordt binnengevlogen om daar zingend de wedstrijd in te luiden. Dat zei ik: tegendraadse cinema.



Ik sprak zojuist de broers Russell en Ron Mael van de cultband The Sparks die ooit een wereldhit scoorden met This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us. Over hun soundtrack van Annette zijn ze bloedserieus. Dit moest een ‘anti-musical’ worden. Een die afrekent met de La La Lands van deze wereld en speelt met de conventies van het genre. En dus zingen Driver, Cotillard en The Sparks zelf, lopend op de maat van de muziek naar de camera, over de verwachtingspatronen van de kijker. ‘Wij hopen niet tegen te vallen’, klinkt het. ‘Want het budget was best groot, maar niet groot genoeg. Mogen we nu beginnen?’ Het nummer (May We Now Start) is al te vinden op Spotify. Zeker gaan luisteren, het is een giller.