Papa Arie haalt slaap in en kleine Roelvinkjes worden groot

Fred feliciteert Monica

Sterrenstylist Fred van Leer (41) is in zijn nopjes met het babynieuws van zijn vriendin en collega-vlogger Monica Geuze. Hij deelt een lief kiekje waarop de twee lachend het glas heffen, uiteraard genomen voordat de 22-jarige Monica in verwachting was. ,,Ik proost op een waanzinnig mooi 2018!'', schrijft hij.

Lieve @monicageuze en @larsveldwijk gefeliciteerd met dit mooie nieuws !!!! Ik proost op een waanzinnig mooi 2018 ! ❤️🎉🍾💋😂🙏🏻🤰🏻 Een foto die is geplaatst door null (@fredvanleer) op 28 Dec 2017 om 3:05 PST

Arie haalt slaap in

Ook Net5-presentator Arie Boomsma (43), die op kerstavond vader werd van zoontje Mozes, zit vol in het babygeluk. Maar dat betekent wel dat hij zeer weinig slaapt. Met de kleine op zijn borst besloot de boomlange presentator vanochtend zelf ook maar even zijn ogen te sluiten. ,,Gebroken nachten zullen nooit wennen, maar man... wat is het leuk om nu ineens met z’n vieren te zijn'', schrijft hij, denkend aan Mozes, dochtertje Bobby Jo (1) en echtgenote Romy.

We pakken de extra slaap waar we kunnen. Gebroken nachten zullen nooit wennen, maar man... wat is het leuk om nu ineens met z’n vieren te zijn. Een foto die is geplaatst door null (@arieboomsmainstagram) op 27 Dec 2017 om 22:21 PST

Romy will always love him

Musicalster en voormalig The voice of Holland-deelneemster Romy Monteiro (25) kan de laatste dagen van 2017 wel omkíjken. In 2018 gaat ze namelijk trouwen met vriend Django van Rijn, die haar begin dit jaar in het bijzijn van Romy's moeder Antje ten huwelijk vroeg. Een zwijmelende Romy deelt vandaag een hele reeks kiekjes van het romantische aanzoek.

Laat 2018 maar komen ✨ Het jaar waarin ik officieel zijn vrouw word💍 Een foto die is geplaatst door null (@romymonteiro) op 28 Dec 2017 om 1:16 PST

Kleine Roelvinkjes worden groot

Wie had gedacht dat het lieve jongetje op de foto later zo'n stoere hunk zou worden? Volkszanger Dries Roelvink (58) deelt een schattig throwback-kiekje van zijn zoon Dave als éénjarig mannetje. De dj is de afgelopen 23 jaar flink veranderd, maar één ding is meteen herkenbaar: zijn grote blauwe ogen.

Throwback picture 1995 Dave Roelvink 😳 Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 28 Dec 2017 om 3:35 PST

Geen 'brr' voor Beertje

De winter is afgelopen week officieel begonnen, maar daar trekt Beertje van Beers (45) zich helemaal niks van aan. De presentatrice droeg haar glinsterende bodystocking van Marlies Dekkers vanochtend niet als ondergoed, maar gewoon als top. Speels poserend gunt Beertje haar volgers een blik op haar decolleté.

When underwear becomes outerwear 💫⚡️✨#marliesdekkers #edithhead #bodystocking with #garter (more in my stories🤩) Een foto die is geplaatst door null (@beertjevanbeers) op 28 Dec 2017 om 3:18 PST

Tess stunt met kinderwagen

Presentatrice Tess Milne (29), die deze maand tijdens een sneeuwstorm moeder werd van zoontje Cairo Willem, genoot vanochtend samen met de kleine van de najaarszon. De blondine vond een gewoon loopje kennelijk wat saai en daagde haar volgers grappend uit om ook een wheelie te doen met een kinderwagen, oftewel om een stukje op de achterste wieltjes te rijden.

Ik daag je uit voor een wheelie. 😌 Een foto die is geplaatst door null (@tessmilne_) op 28 Dec 2017 om 1:03 PST

Twee violen en een Nielson en een fluit

Singer-songwriter Nielson blaast vandaag 28 kaarsjes uit. Speciaal voor die gelegenheid tekende de zanger een feestmutsje boven zijn hoofd. Dat hoopt hij nog lang te doen, schrijft hij. ,,28 is het nieuwe 27. En zo doen we dat ieder jaar. Totdat 114 het nieuwe 113 is.''