Paris Hilton dacht lang dat ze aseksueel was, tot ze haar huidige man ontmoette

Realityster en ondernemer Paris Hilton (42) heeft jarenlang gedacht dat ze aseksueel was, oftewel: dat ze zich niet of nauwelijks seksueel aangetrokken voelde tot andere mensen. Ze vond het een groot contrast met haar imago, omdat ze juist bekendstond als ‘sekssymbool’.

Dat zegt ze deze week in Harper’s Bazaar. De gedachte kwam bij Paris op na haar twintigste, juist ook de tijd waarin showbizzwebsites haar bijna elke week aan een nieuwe man linkten. Hilton had nare ervaringen met seks achter de rug, zoals de sekstape die tegen haar wil openbaar werd gemaakt en grensoverschrijdend gedrag van een leraar op school.

,,Ik stond bekend als sekssymbool, maar was doodsbang voor alles wat seksueel was’’, vertelt ze. ,,Ik noemde mezelf de kusjesbandiet, omdat ik het alleen leuk vond om te zoenen. Veel van mijn relaties werkten om die reden niet’’, aldus Paris, die voor haar huidige huwelijk drie keer eerder verloofd was.

Aseksuele mensen voelen zelden of nooit seksuele aantrekkingskracht tot anderen. Dat is een gevoel en geen keuze, dus iets anders dan bijvoorbeeld celibaat. Pas toen ze haar huidige man Carter Reum ontmoette, wist ze zeker dat ze niet aseksueel is. ,,Ik ga graag naar bed met mijn echtgenoot’’, lacht ze.

Liever baby’s dan miljarden

Paris en durfkapitalist Carter (42) kennen elkaar al bijna achttien jaar, maar zijn sinds eind 2019 pas een stel. Ze trouwden in 2021. ,,Na alle helse dingen die ik heb doorstaan, krijg ik eindelijk wat ik verdien, namelijk iemand die ik kan vertrouwen en met wie ik een echt leven kan opbouwen’’, zegt ze. Begin dit jaar verwelkomden ze hun eerste kindje. ,,Ik heb meer interesse in baby’s dan in miljarden’’, zegt de steenrijke hotelerfgename.

Naast Paris, Carter en de draagmoeder wist helemaal niemand van hun plannen. Zelfs hun familie kwam het pas te weten vlak voordat Paris de geboorte wereldkundig maakte op Instagram. Toen het jongetje net was geboren, ging Paris vermomd met een donkere pruik en een trui naar het ziekenhuis. ,,Mijn hele leven is al zo openbaar. Ik heb nooit iets voor mezelf gehad. We besloten dat we deze hele ervaring voor onszelf wilden houden.’’

Hilton begon in coronatijd met ivf-behandelingen en gaat daar nog altijd mee door, in de hoop later meer kinderen te krijgen. Ze is vastbesloten ooit een dochter in haar armen te houden. Carter heeft al een dochter (10) uit een eerdere relatie met voormalig realityster Laura Bellizzi.

