‘Paris Hilton in verwachting van eerste kindje’

Hilton en haar verloofde Carter Reum spraken eerder al openhartig over hun kinderwens. De blondine onthulde in januari dat ze IVF-behandelingen had ondergaan om zwanger te raken. ,,Ik heb er heel veel zin in om de volgende fase van mijn leven in te gaan, en eens echt een leven te hebben”, liet ze toen weten. Die kinderwens wordt volgens Page Six nu dus hopelijk werkelijkheid.