Pasgeboren zoon prinses Eugenie heet August

Ziekenhuis­pa­tiën­ten krijgen dansvoor­stel­ling aan hun bed: echt een uitje

19 februari Ook en misschien wel juist tijdens een pandemie probeert de stichting Genees-Kunst ziekenhuispatiënten met kunst uit de medische sleur te halen. En ook voor zorgpersoneel is het een welkome afleiding. Kankerpatiënt Joke van Doesburg, die een dansvoorstelling te zien kreeg: ,,Het was even alsof ik uit het ziekenhuis werd getrokken.’’