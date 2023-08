Passages is mede door de rauwe seksscènes een ongemakkelijke, maar boeiende kijkervaring

recensieLiefde kun je niet afdwingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar misschien maken we ons er meer schuldig aan dan we durven toe te geven. Het intieme relatiedrama Passages , donderdag in de bioscoop, is een film die lastige vragen durft te stellen over romantiek, seks en opportunisme.

Als filmregisseur Tomas tijdens een zogeheten wrap party (om te vieren dat de opnames achter de rug zijn) een slippertje begaat, biecht hij dat zo goed als direct op aan zijn echtgenoot Martin. Die schrikt daar nauwelijks van. In dit huwelijk hoeft seks met een ander geen invloed te hebben op diepere gevoelens van liefde.

Maar deze vrijpartij heeft een randje: Tomas dook namelijk de koffer in met een vrouw. En dat smaakte naar meer. Sterker, hij denkt verliefd te zijn. Dat geldt in elk geval voor de Française Agathe - de regisseur is Duits, zijn man Brits en alles speelt zich af in het hedendaagse Parijs - die haar nieuwe vlam maar wat graag voorstelt aan haar ouders. Vooral als ze zwanger blijkt. Maar hoe oprecht is Tomas zelf die weigert zijn huwelijk te beëindigen en tot grote ergernis van Martin maar om aandacht blijft vragen en zich zelfs jaloers uit als deze óók een nieuwe partner vindt? Hoe lang kan hij beide ijzers in het vuur houden? Dat kan onmogelijk goed aflopen.

Volledig scherm Franz Rogowski en Adèle Exarchopoulos in een scène uit de film Passages (Imagine Film Distribution). © AP

Driehoeksverhoudingen zien we vaker in films, maar de personages van Passages zijn complexer dan je ze in een gemiddelde Hollywoodfilm treft. Misschien wel iets té complex. Met ze meevoelen valt of staat met begrijpen (of in elk geval wíllen begrijpen) waarom ze doen wat ze doen. Het blijft wat onduidelijk wat Agathe precies ziet in Tomas. Het komt vooral het script goed uit dat ze valt voor deze getroebleerde man.

Ongepolijste seksscènes

Wel interessant is dat we snel geneigd zijn mensen als Tomas makkelijk weg te zetten als een narcist, terwijl hij misschien stiekem meer op ons lijkt dan we durven toe te geven. Zijn ego moet constant worden gestreeld. Dat klinkt niet fraai, maar is ook iets menselijks. En waar de meeste zulke behoeften inslikken, handelt Tomas er ook daadwerkelijk naar. Ook boeiend is hoe seksuele geaardheid hierin nauwelijks een rol van betekenis speelt.

Dat het allemaal werkt, is te danken aan het eerlijke, intieme spel van de gehele cast. Frans Rogowski’s Tomas is even onuitstaanbaar als innemend, Ben Wishaw (Q uit de laatste James Bond-films) is mooi breekbaar als de man die lang blijft zwichten voor het manipulatieve gedrag van zijn echtgenoot en ook Adèle Exarchopoulos (uit de Gouden Palm-winnende klassieker La Vie d’Adèle) haalt het meeste uit haar wat vlak geschreven rol. De ongepolijste seksscènes dragen bij aan de rauw-realistische sfeer. Passages is een ongemakkelijke zit, maar zindert lang na.

Regie: Ira Sachs. Hoofdrollen: Franz Rogowski, Ben Whishaw, Adèle Exarchopoulos en Erwan Kepoa Falé

