Patrick Laureij lost de belofte van zijn debuut zeer ten dele in

Hond atlete Dafne Schippers overleden na ongeval met trein

15:44 Sammie, de hond van atlete Dafne Schippers (26), is vandaag om het leven gekomen nadat de trouwe viervoeter was aangereden door een trein. ,,Het is zo moeilijk om in woorden uit te drukken welke pijn en verdriet ik momenteel voel”, schrijft een aangeslagen Schippers op Instagram.