Patty Brard in tranen na boze man bij tankstation: ‘Blijf aardig tegen elkaar’

Patty Brard heeft zich de afgelopen dagen volledig gefocust op haar zieke moeder die met een luchtweginfectie kampt. De presentatrice rijdt elke dag naar het verzorgingstehuis in Den Haag, waar haar moeder woont. Toen ze gisteren onderweg was naar de hofstad besloot ze alvast te tanken zodat ze dat niet meer laat op de avond hoefde te doen. Ze stopte bij een tankstation bij het Congresgebouw en spotte daar een Starbucks. Brard besloot een muffin te halen om haar moeder mee te verrassen en liet even haar auto staan bij de pomp.



Dat had de presentatrice beter niet kunnen doen, want bij terugkomst kreeg ze een aanvaring met een man die haar actie niet kon waarderen. ‘Ik werd op niet misverstane Haagse wijze gewezen op het feit dat ik mijn Smart wel ff weg had mogen zetten als ik na het afrekenen nog naar de Starbucks zou gaan’. Ze stelt dat de boze man haar als 'achterlijke mongool’ bestempelde. ‘Okeeeee, mijnheer, het kwam op als poepen en het duurde maar even, maar sorry dat ik u 60 tellen heb opgehouden! De hel kwam naar beneden, er was niet eens sprake van een kort lontje, er was helemaal geen lontje.’