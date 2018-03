Patty Brard in twee weken tijd tien kilo lichter na maagverkleining

Guus Meeuwis en Di-rect naar Concert at SEA

10:35 Aan het affiche van Concert at SEA zijn dinsdag vijftien nieuwe namen toegevoegd. Onder meer Guus Meeuwis, Jonathan Jeremiah, Di-rect, HAEVN, Jacqueline Govaert en Broederliefde treden in juni tijdens het festival op de Brouwersdam op, zo maakte de organisatie vandaag bekend. Ook Van Dik Hout, Jonna Fraser, Wulf, The BlueBirds en The Voice-winnaar Jim van der Zee zijn van de partij.