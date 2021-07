Patty onder het mes voor knobbels en Claudia is nog steeds smoorverliefd

Nu er alleen nog maar evenementen door mogen gaan met vaste zitplaatsen, oefenen de 3JS alvast zelf tijdens hun optreden.

Claudia de Breij is vandaag vijf jaar getrouwd met haar Jessica en aan het lieve berichtje te lezen is ze nog steeds smoorverliefd.

Voor Soundos el Ahmadi is het duidelijk: zij heeft de allerbeste visagiste ter wereld.

Tim Hofman is vandaag jarig, maar of hij daar nou zo blij mee is, is aan zijn gezicht niet duidelijk te zien.

Patty Brard ging - naar eigen zeggen - langs bij de beste voetendokter in Alicante om de pijnlijke knobbels bij haar grote tenen weg te halen.

Gisteren kwam de nieuwe single Onderweg Naar Later van Suzan en Freek uit en ze zijn enorm blij met alle positieve reacties die ze daarop kregen.

Vanavond is de première van de musical The Sound of Music. Francis van Broekhuizen speelt de rol van Moeder Overste en deelt daarvan alvast een paar kiekjes aan haar volgers.

Voor Yolanthe Cabau is familie onmiskenbaar belangrijk. Een ode aan zus Marina is daarom helemaal niet zo gek.

Leroy, de vriend van de zwangere Maxime Meiland, is dol op zijn ‘kleine snoepie’ Claire.

There is no place like home, luidt het Engelse gezegde. Roxeanne Hazes zorgt er daarom gewoon voor dat ze twee plekken als haar thuis kan bestempelen.

Bibi Breijman won vorig jaar Het Perfecte Plaatje en ze is het fotograferen niet verleerd, zo blijkt uit een actiefoto die ze vandaag deelt.

Jim Bakkum kan het soms nauwelijks geloven: dochter Posy heeft vandaag haar laatste dag in de kleuterklas.

Een droom van zangeres Maan is uitgekomen: ze heeft ein-de-lijk een duet met haar held Tino Martin opgenomen.

Chantal Janzen mist de paling van haar collega Jan Smit, die geestig terugkaatst: ‘Euh… Ja! Mijn paling is onvergetelijk…’ Dat kan natuurlijk ook niet anders als je uit Volendam komt.

Shelly Sterk ploetert wat af om haar droomhuis in Spanje af te krijgen, maar dat is het de presentatrice allemaal waard. ‘Kluskoningin’, omschrijft ze zichzelf.

