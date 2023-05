Paul de Leeuw columnist voor Libelle

,,Heerlijk om te schrijven voor de ladies van Libelle!”, zegt de 61-jarige De Leeuw in een reactie. In de column blikt hij aan de hand van vakantiefoto’s uit zijn privécollectie terug op herinneringen aan de zomers van zijn leven. Zijn eerste column gaat deze week over een verregende familievakantie in Rockanje. ,,Het water gutste van de trap én dwars door het plafond naar beneden”, deelt Libelle alvast in een voorproefje. Anders columns zullen onder meer gaan over een begrafenisondernemer voor dieren, zijn eerste vakantie zonder ouders en de vakantie met Simone Kleinsma na het overlijden van haar partner Guus Verstraete. De Leeuw opent donderdag in Vijfhuizen ook de nieuwe editie van de Libelle Zomerweek.