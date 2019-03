Paul de Leeuw: Ik dacht: fuck de boel, ik ga het roer omgooien

Wie al eerder in de Almeerse studio van Paul de Leeuw was, herkent ze: de versnelde passen en bijbehorende geagiteerde armbewegingen. De Leeuws bewegingspatroon in de laatste dagen voor de opnames van een nieuw televisieproject oogt even gedreven als gespannen. Zelf zegt hij boven een kop koffie in zijn kleedkamer: ,,Ik zit goed in de flow. Het loopt allemaal lekker. Ik heb er vertrouwen in.’’