'Paul de Leeuw mag niets weten van De Kwis'

,,Als Paul komt gaan alle laptops dicht ", stelt Niels van der Laan. ,,Dan draaien we de flip-overs om. Hij mag niets weten, niets zien. Hij weet helemaal niks. Paul is erg fanatiek in spelletjes. Hij leest extra goed de krant en baalt als hij iets niet goed beantwoordt. Paul zit in hetzelfde schuitje als de gast, ze weten vooraf niet wat er komt. Ook bij de camera-repetities houden we hem weg, zodat het voor hem een verrassing is."

Voor de kwismasters beginnen de voorbereidingen van de zaterdagavondshow al op dinsdag. Het is een fulltime werkweek, vertelt Niels. ,,Op dinsdag bedenken we wat we allemaal kunnen met de gast. Op woensdag nemen we alvast de actualiteit door van de week, al laat de actualiteit zich lastig sturen. Het komt voor dat we op vrijdagmiddag grappen moeten weggooien en soms wordt het nachtwerk."

De Kwis begon in 2011 als onderdeel van de zaterdagavondshow Pau!l van Paul de Leeuw, verhuisde mee naar Langs de Leeuw en werd een dermate succes dat het in 2013 als zelfstandig programma door mocht gaan. De Kwis werd genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf en won twee TV Beelden, voor beste nieuwe format en voor beste amusement.

Vorig jaar keken er gemiddeld 1.466.000 personen naar een aflevering. Tijdens het huidige seizoen is dat 1.755.000 kijkers, inclusief uitgesteld kijken. De best bekeken aflevering van dit seizoen is de aflevering van 31 maart: 1.964.000 kijkers.

Vanavond is de laatste aflevering van het tiende seizoen te zien, waarmee er een einde komt aan de satirische show. Wie zaterdagavond te gast is in de allerlaatste show is nog een verrassing.