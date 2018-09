Paul de Leeuw mag Ranking the Stars niet meenemen naar RTL

Stormy Daniels schuift voor niets aan bij Twan Huys

19:30 De Amerikaanse pornoactrice Stormy Daniels is op eigen kosten naar Nederland gevlogen voor een interview met RTL Late Night-presentator Twan Huys. In het gesprek, dat vanavond wordt uitgezonden maar al is opgenomen, gaat ze onder meer in op de seksaffaire die ze gehad zou hebben met de Amerikaanse president Donald Trump.