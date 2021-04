Paul de Munnik komt deze maand met derde soloalbum

Met het album kiest de 50-jarige zanger ‘meer dan ooit’ bewust voor zijn muziek. ,,Dit ambacht waar ik best goed in ben gebleken en waar ik tot nu toe wellicht niet trots genoeg op ben geweest. III is een eerbetoon aan het vak, maar het is zeker ook een creatief statement van ‘de zanger’ Paul de Munnik. Ik besef dat mijn kracht ligt in goede liedjes schrijven en die vol overgave zingen. Dat wil ik tot in lengte van dagen blijven doen”, aldus De Munnik.