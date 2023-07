Paul McCartney komt met podcast waarin hij verhalen achter songteksten deelt

Paul McCartney komt komend najaar met zijn eigen podcast. In McCartney: A Life in Lyrics deelt de 81-jarige zanger de verhalen achter songteksten van nummers die hij solo, met The Beatles en met Wings heeft uitgebracht.

Volgens muziekblad Rolling Stone gaat het om twaalf afleveringen die vanaf 20 september wekelijks te beluisteren zijn via de bekende platforms. Elke aflevering praat McCartney met dichter Paul Muldoon over een ander nummer. Onder meer Eleanor Rigby, Let It Be en Live and Let Die komen voorbij.

McCartney bracht in 2021 ook al een verzameling van zijn songteksten in boekvorm uit. Van dat boek, The Lyrics: 1956 to the Present, komt komende november een geüpdatete versie uit met bonusmateriaal dat de eerste versie niet heeft gehaald.

