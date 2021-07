Paul Verhoeven: Ik heb Sharon Stone nergens toe gedwongen

filmfestival cannesPaul Verhoeven heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat Sharon Stone (63) in 1992 erin zou zijn geluisd om de beroemde ondervragingsscène uit de film Basic Instinct zonder slipje te spelen. In haar biografie The Beauty Of Living Twice beweert de actrice dat er geen intieme lichaamsdelen getoond zouden worden, maar de 82-jarige Verhoeven herinnert zich dat heel anders, zo liet hij aan de entertainmentsite Variety weten.

,,Ze wist exact wat we gingen doen en hoe we dat gingen doen. Ik vertelde haar dat het verhaal gebaseerd was op een vrouw uit mijn studententijd, die op feestjes regelmatig haar benen over elkaar sloeg zonder dat ze een slipje droeg. Toen een vriend van mij destijds tegen die vriendin zei dat we haar vagina konden zien, antwoordde ze: ‘Dat weet ik, daarom doe ik het juist’. Sharon en ik bepaalden op basis daarvan dat haar personage Catherine Tramell dat ook zou doen’’, aldus Verhoeven.

Stone beschrijft de situatie in haar memoires heel anders, zij zegt dat Verhoeven haar er min of meer toe gedwongen heeft. ,,We kunnen niks zien, maar je moet nu wel je slipje uittrekken, omdat de witte stof het licht reflecteert. En daardoor kun je zien dat je een onderbroek draagt.’’ Volgens Verhoeven is dit echter ,,onmogelijk’’.

Ondanks hun verschillende herinneringen aan het iconische filmmoment, zegt Verhoeven nog steeds een goede band met Stone te hebben. ,,We sturen elkaar zo nu en dan berichtjes en gaan prima met elkaar om. Daarbij heeft ze haar personage fantastisch neergezet.’’

Nieuwe film kanshebber Gouden Palm

Vrijdag beleeft Verhoevens nieuwe Franse film Benedetta de wereldpremière op het Filmfestival van Cannes. Het historische drama vertelt over een lesbische nonnenliefde in de late middeleeuwen.

De film is opgenomen in de competitie om de prestigieuze Gouden Palm. Het is de derde maal dat de Nederlandse regisseur in de race is voor de prijs. Eerder was hij geselecteerd met zijn thrillers Basic Instinct (1992) en Elle (2016).

Benedetta, die in oktober in de Nederlandse bioscopen te zien moet zijn, is een van de 24 titels in de selectie dit jaar. De jury kent diverse prijzen toe, waaronder de Gouden Palm, de hoofdprijs op het festival. Andere regisseurs die met hun nieuwe film meedingen zijn onder meer oudgedienden als François Ozon, Nanni Moretti, Wes Anderson, Bruno Dumont en Jacques Audiard.

Verhoeven en de hoofdrolspelers zullen vrijdagavond bij de eerste vertoning aanwezig zijn. Het festival is omgeven door strenge coronamaatregelen. Zo moeten bezoekers elke twee dagen een PCR-test doen en doorlopend mondkapjes dragen op het festivalterrein.