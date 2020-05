Paul Verhoeven verfilmt Franse boekklassieker Bel Ami

Zijn Franse producent Saïd Ben Saïd maakte vanavond bekend dat de verfilming bestaat uit een achtdelige televisiereeks die in het Frans wordt opgenomen. Het verhaal gaat over een jonge journalist die zich via verhoudingen met welgestelde vrouwen, die hij verleidt en chanteert, omhoog weet te werken.

De opnamen moeten volgend jaar zomer beginnen. Een cast is nog niet bekend. Verhoeven werkt de laatste jaren in Frankrijk, waar hij drie jaar geleden furore maakte met de film Elle .

Zijn nieuwste film, Benedetta (over een lesbische non uit de Renaissance), is klaar, maar zal pas volgend mei op het dan hopelijk weer herstelde filmfestival van Cannes in première gaan. De organisatie van het filmfestival liet vandaag weten de hoop te hebben opgegeven het evenement dit jaar in fysieke vorm te laten plaatsvinden.