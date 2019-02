Paulusma zag gedwongen vertrek aankomen: ‘Werd nergens meer bij betrokken’

InterviewPiet Paulusma (62) was er niet gerust op toen hij die middag op 2 januari van dit jaar de directiekamer van SBS 6 in Amsterdam binnen wandelde. ,,Van alle kanten hoorde ik dat de zender bezig was met veranderingen, maar ik hoorde maar niets. Dan denk je: oei, wat gaat er gebeuren? Nou, dit dus: mijn contract werd niet verlengd”, kijkt Paulusma terug.

Na bijna 23 jaar moet Neerlands meest bekende weerman stoppen bij SBS6. Paulusma maakt bij SBS 6 plaats voor Dennis Wilt en Amara Onwuka die in het spoor van coryfeeën als Linda de Mol, Wendy van Dijk, Gordon en Johnny de Mol van RTL naar Talpa vertrekken. Zij beginnen dit voorjaar al, Paulusma houdt op 31 december zijn laatste traditionele weerpraatje oant moarn, Fries voor ‘tot morgen’.

Dat moet die tweede dag van januari een vreemd ritje zijn geweest terug naar Harlingen.

,,Dat was een stevig bericht, ja. Ik kwam de kamer uit en zei tegen Edo (Zijlstra), mijn eindregisseur, met wie ik was: het is gebeurd. Dat kwam hard aan bij hem, terwijl ik het wel een beetje zag aankomen. Ik werd nergens meer bij betrokken.”

Hoe zuur is dat?

,,Ik ga niet schoppen of slaan richting SBS 6, want daar heb ik een geweldige tijd gehad, maar jammer is het natuurlijk wel. Ik had gehoopt de 25 jaar vol te maken bij SBS 6. Dan heb je een uniek record met elke dag op televisie. Zoveel uitzendingen. Ik had graag mijn pensioen gehaald bij SBS 6. Dat zit er niet in.”

Twee jaar geleden, op je zestigste, zei je nog dat je nog lang niet met pensioen zou gaan...

,,Ga ik ook niet, kán ik ook niet. Ik heb een bedrijf, heb mensen in dienst. Ik moet door.”

Je wist het al een paar weken, maar het mocht nog niet naar buiten. Hoe ging je daar mee om?

,,Heb jij iets gemerkt de laatste weken? Verschil? Nee toch? Je moet het oppakken als een prof. Dat heb ik gedaan. Ik kan niet anders dan de keuze accepteren.”

En wat denk je dan als je hoort dat Dennis Wilt en Amara Onwuka van RTL overkomen en jouw plek gaan innemen?

,,Dat hoorde ik vorige week. Ze gaan studiowerk doen. Op een andere manier presenteren. Ze hebben mij daarbij niet nodig. Ze hebben ook gezegd dat het niet aan de kijkcijfers lag. Willen gewoon een andere kant op. Kijk, ik had ook in de studio kunnen presenteren en ik had ook nog wel andere ideeën gehad, maar er iets niets overlegd.”

Ze wilden gewoon van je af.

,,Het is niet anders, zo zit de wereld in elkaar. Wel jammer.”

Quote Het doet me goed dat Nederland meeleeft Piet Paulusma

Wat ga je nu doen?

,,Het is even afwachten, maar ik hoop dat er hier iets positiefs uitkomt. Kijk, Piets Weer, die rubriek, blijft bestaan. Die ga ik sowieso online doen. We zijn bezig met nieuwe website bouwen, een nieuwe app. Met ook het Elfstedennieuws, want zoals je weet ben ik al sinds 1996 adviseur van De Friesche Elf Steden.”

Is RTL ook een optie?

,,Ik weet niet wat de opties zijn, maar ik hou ze open. Ik weet wel dat de reacties vandaag hartverwarmend zijn. De site is ontploft, alle radio- en televisiezenders hebben gereageerd en elke talkshow heeft een aanvraag gedaan, maar daar kom ik echt niet aan toe. Zoveel mails, telefoontjes, appjes. Het is onvoorstelbaar, dat had ik niet verwacht. Het doet me goed dat Nederland meeleeft.”

Weet je al waar je je laatste weerpraatje gaat houden?

,,Dat wordt sowieso Friesland, misschien wel vanaf het ijs.”

Over ijs gesproken:ga jij als weerman van SBS6 nog een Elfstedentocht meemaken?

,,Het wordt nog wel écht winterweer, maar nee, ik denk geen Tocht.”

Luister hier de AD Media Podcast. Daarin bespreken tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Gudo Tienhooven opvallende zaken in de mediawereld.