Pauw over vertrek Jinek: Een hoger salaris is een groter risico

Jeroen Pauw is niet verrast door de keuze van zijn voormalig protegé Eva Jinek om over te stappen naar RTL 4 waar ze in januari van start gaat. Dat vertelt de talkshowhost – vanaf maandag weer te zien op NPO 1 - in zijn eerste reactie op het nieuws van Jineks transfer. ‘Natuurlijk zal geld een belangrijke rol spelen.’

Eva Jinek zal u niet langer om de drie maanden aflossen. Bent u bereid langer door te gaan met Pauw op NPO 1?

,,Daar kan ik nog niks over zeggen, want het zijn kwesties die nog moeten worden besproken. Dat zal de komende weken gaan gebeuren en dan kijken we naar alle opties. Ik vind het ongemakkelijk daar via het AD over te praten.”

Heeft haar overstap u verrast?

,,Ik was niet verrast, omdat ik ervan op de hoogte was. Ik wist dat zij dit zou gaan doen, in die zin dat ze mij er eerder al een en ander over had verteld. En ja, ik begrijp dat dit ontzettend leuk is. Dit past wel bij het avontuurlijke karakter van Eva.”

Het is meer dan een ordinaire geldkwestie?

,,Natuurlijk zal geld een belangrijke rol spelen. Stel dat jij bij een ander nieuwsmerk voor hetzelfde werk vijf à zes keer meer kan verdienen. Zou je dat niet doen?”

Maar er is ook een afbreukrisico. Het wil daar – eerst met Humberto Tan, vervolgens met Twan Huys en nu met Beau van Erven Dorens – niet zo lukken op de late avond.

,,Het is een beetje hetzelfde als met rente van de bank. Als je meer rente krijgt, is er meer risico. Dat is met een salaris ook. Een hoger salaris is een groter risico. En dat risico is er natuurlijk wel bij RTL, dat het misschien niet gaat lukken. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het wél gaat lukken.”

Hoe spijtig vindt u haar vertrek?

,,Ik vind het niet alleen jammer vanwege de geschiedenis die we hebben (Pauw was lange tijd haar mentor, red.), maar ook omdat wij samen met toch best veel succes Pauw & Jinek hebben gepresenteerd. Dus dat zal ik zeker missen ja.”

Bent u eigenlijk zelf gevraagd door RTL of Talpa voor een overstap?

,,Nou, ik praat met regelmaat met al die mensen. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik als producent wel eens betrokken ben bij programma’s die daar worden uitgezonden. Ik heb met iedereen wel goed contact wat dat betreft.”

Maar in de transfersfeer?

,,In de transfersfeer is er op dit moment niets te melden.”

U blijft gewoon bij de publieke omroep?

,,Jazeker, maak je geen zorgen. Sterker nog, ik begin maandag al.”

Maar flirt u nooit eens met de gedachte een keer over te stappen?

,,Als ik meega in jouw gefilosofeer daarover, ontstaat er iets wat er niet is. Dus daar doe ik even niet aan mee.”

Wie zou Eva Jinek kunnen opvolgen?

,,Hoe gek dat ook klinkt, want het nieuws is al een paar dagen oud, maar het is toch nog te vroeg daarover te praten. De publieke omroep is toch een wat langzaam functionerend geheel waar verschillende omroepen nu allemaal gaan nadenken over welke persoon of misschien wel duo zij naar voren willen schuiven. En die namen komen op een gegeven moment allemaal op tafel te liggen. En dan zal daar met allemaal mensen over worden vergaderd. We zitten nu nog in de inventariserende sfeer.”

Matthijs van Nieuwkerk is misschien de volgende, is een veelgehoorde kreet. Het zijn spannende tijden bij de publieke omroep hè?

,,Dat is het zeker. En dat blijft nog wel even zo vermoed ik dus laten we er nog maar even van genieten.”