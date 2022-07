Pearl Jam zegt weer een concert af om stemproblemen van zanger

Pearl Jam heeft een tweede show moeten afzeggen vanwege stemproblemen van frontman Eddie Vedder. Ook het concert in Praag van vanavond gaat niet door, laat de band weten op Instagram. De optredens die zondag en maandag gepland staan in de Ziggo Dome in Amsterdam zijn vooralsnog niet geannuleerd.

Ook het concert op woensdag in Wenen werd afgezegd omdat de 57-jarige Vedder tijdens een festivalshow in Parijs afgelopen weekend last kreeg van zijn keel door onder meer de hitte en stof. De zanger werd behandeld en ging ook in Praag naar een arts, maar heeft nog steeds geen stem. ,,De impact op zijn keel van de show die we buiten hebben gedaan is te groot”, zegt de band, die zijn excuses aanbiedt aan de fans.

Pearl Jam zegt niets over het wel of niet doorgaan van de Nederlandse concerten, maar doet wel zijn best. ,,Jullie kunnen ervan uitgaan dat we er alles aan doen om de situatie op te lossen.”

De optredens in de Ziggo Dome zijn de laatste twee van de Europese tournee van de Amerikaanse band. Het is overigens kort geleden dat Pearl Jam in Nederland was; vorige maand stond de band nog op Pinkpop.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: