Penoza-fans opgelucht: drugskoningin Carmen is niet dood

Fans van hitserie Penoza kunnen opgelucht ademhalen. Drugskoningin Carmen van Walraven, van wie het lot onzeker was na de vijfde en laatste serie, heeft haar val in het water overleefd. Op een nieuwe persfoto van de Penoza-film is een bloederige mugshot te zien van Monic Hendrickx in haar rol als Carmen.

Uit een fictief nieuwsbericht dat donderdagochtend via social media en een persbericht werd verspreid blijkt dat drugskoningin Carmen van Walraven opgepakt is bij een schietpartij in een restaurant in Canada. Bij het incident kwamen drie mensen om het leven en is Carmen aangehouden. Volgens het artikel heeft Interpol contact gezocht met de recherche in Nederland om onderzoeksleider Jim Leeflang op de hoogte te stellen van het feit dat Van Walraven nog leeft. Er werd namelijk gedacht dat Carmen in 2017 overleed door verdrinking na een mislukte drugsdeal. In bijzijn van haar familie werd ze begraven.

De langverwachte Penoza-speelfilm is vanaf eind november in de bioscopen te zien. De opnames in Canada zijn inmiddels afgerond, laat distributeur Dutch FilmWorks weten. In april gaat de cast en crew verder in Nederland. Over de verdere inhoud van de film willen de makers nog niets zeggen.

Wel is duidelijk dat een groot aantal vaste acteurs terugkeert in de film. Alle leden van het gezin Van Walraven zullen in de film te zien zijn, net als vaste handlangers Luther (Raymond Thiry), Berry (Loek Peters) en rechercheur Jim Leeflang (Hajo Bruins). De film wordt geschreven en geregisseerd door Diederik van Rooijen, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor de serie.