Peperdure bikini’s Billie Eilish offline na klachten over prijzen

Sticker

Na de lancering op 15 juli regende het klachten van haar veelal jonge fans, die de prijzen wel erg hoog vonden voor een weinig bijzondere collectie. ‘Als het zo duur is, moet het design veel mooier zijn’, twitterde iemand bijvoorbeeld. En: ‘39 euro voor een duikbril met Billies naam? Je kunt net zo goed een Billie-sticker op een duikbril van 5 euro plakken.’



Op 26 juli, elf dagen na lancering, was de volledige collectie ineens verdwenen van de officiële kanalen van de Amerikaanse zangeres. De producten waren daarna nog wel verkrijgbaar via haar officiële Duitse winkel, maar daar zijn ze inmiddels ook weg.



Een verklaring hiervoor kwam niet, maar het is onwaarschijnlijk dat de hele collectie is uitverkocht. Vermoedelijk is dus geluisterd naar de klachten. Het is onduidelijk of klanten eventuele bestelde artikelen nog wel krijgen. De nieuwe merchandise van Billie Eilish, sinds dit weekend verkrijgbaar, is in elk geval een stuk goedkoper. Voor een T-shirt met een afbeelding van haar nieuwe single My Future betaal je ‘slechts’ 33 euro.