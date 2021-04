Perfectionistische Lynn (14) blaast The Voice-coaches omver

Het podium is Lynn niet helemaal vreemd; op school en tijdens zanglessen klom ze wel eens op de bühne om toeschouwers te trakteren op een optreden. Toch wilde Lynn het hogerop zoeken en dus besloot ze zich op te geven voor The Voice Kids. Het lied waar ze de coaches mee wilde imponeren, Creep van Radiohead, koos ze niet omdat ze er een speciaal gevoel bij krijgt. ,,Het is gewoon een heel mooi nummer om te zingen. Eigenlijk heb ik verder geen connecties met dat nummer, het enige is dat m’n opa dat nummer ook heel mooi vond.”



Lynns opa overleed enkele maanden geleden aan kanker. Het was een onstuimige periode, waarin Lynn en haar familie aanvankelijk niet eens bij hun grootvader konden zijn, omdat ze dachten dat hij was getroffen door het coronavirus. Dat bleek niet zo te zijn. ,,En uiteindelijk is hij naar de intensive care gebracht en daar is hij overleden.” Het verdriet was groot, vooral omdat Lynn zijn enige kleindochter was en hij haar aanspoorde om meer met haar stem te doen. ,,Ik denk dat ie stiekem heel trots op me is, als ‘ie van boven naar beneden kijkt. Dus ik ga zeker aan hem denken als ik daar sta.”