Persoonlijk kijk ik liever naar een aflevering van Nadia dan naar Marcel & Gijs

Werkloze ster van Britse ‘Koffietijd’ Phillip Schofield: ‘Ik ben alles kwijt’

Presentator Phillip Schofield is naar eigen zeggen ‘alles kwijt’ nadat hij abrupt was gestopt met de Britse talkshow This Morning vanwege een eerdere affaire met een jongere collega. De 61-jarige vreest dat zijn televisiecarrière voorbij is, vertelde hij in zijn eerste interview over het schandaal. ,,Ik moet in de verleden tijd praten als ik het over televisie heb en dat breekt mijn hart”, zei Schofield tegen de BBC.