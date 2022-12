Persoonlijk leven van Kirstie Alley overschaduwde haar acteerkwaliteiten

Kiss neemt voor derde keer afscheid in Nederland

Kiss geeft in juni opnieuw een afscheidsconcert in Nederland als onderdeel van de End of the Road World Tour. De Amerikaanse rockband geeft een concert in de Ziggo Dome. De groep stond daar afgelopen juli én in juni 2019 ook al als onderdeel van die afscheidstour. Volgend jaar bestaat de band vijftig jaar.

5 december