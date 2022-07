Pete Davidson wil '100 procent zeker' trouwen met Kim Kardashian

Pete Davidson weet ‘honderd procent zeker’ dat hij met de 41-jarige realityster Kim Kardashian wil trouwen, dat vertelt de 28-jarige Amerikaanse komiek in het programma Hart to Heart van acteur Kevin Hart.

,,Dat is wel hoe ik hoop dat het gaat”, antwoordt Davidson op de vraag of hij zou willen trouwen. Hij voegt daaraan toe dat het zijn grote droom is om ooit kinderen te krijgen en een familieman te worden. ,,Ik wil er voor ze zijn en zien hoe het voor hen is om een vader te hebben, want die heb ik niet altijd gehad.” Davidsons overleed als brandweerman tijdens de aanslagen in New York op 11 september 2001 toen de komiek 7 jaar oud was.

Davidson en Kardashian daten sinds oktober vorig jaar. De realityster, die in haar leven drie keer getrouwd is geweest, ziet het ook wel zitten om weer in het huwelijksbootje te stappen. In een eerder interview zei ze dat ze ‘nog wel een keertje’ zou willen trouwen.

Davidson was eerder verloofd met popster Ariana Grande, hij maakte het nieuws bekend in juni 2018, het stel ging vier maanden later uit elkaar. Kardashian trouwde op haar negentiende voor het eerst. Zonder haar familie in te lichten stapte ze in het huwelijksbootje met muziekproducent Damon Thomas. Ze gingen drie jaar later uit elkaar, volgens de realityster omdat Thomas zich schuldig maakte aan huiselijk geweld.

Haar tweede huwelijk met basketballer Kris Humphries werd in 2011 als special uitgezonden op E!. 72 dagen later vroeg Kardashian een scheiding aan. Die werd pas twee jaar later definitief, vlak voor de geboorte van haar dochter met rapper Ye West. Met West trouwde de realityster in 2014. Begin 2021 vroeg ze na zeven jaar huwelijk officieel de scheiding aan. Met West deelt ze vier kinderen: North (9), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3).

Zowel Davidson als West hebben meerdere malen naar elkaar uitgehaald op sociale media.

