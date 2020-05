Peter Pan als eerste musical weer terug in het theater

NPO stopt met coronapro­gram­ma Frontbe­rich­ten

17:57 Er komt een einde aan Frontberichten. Het dagelijkse coronacrisisprogramma, dat per uitzending zo’n miljoen kijkers trekt, is op zondag 31 mei voor het laatst te zien. De NPO houdt echter wel een slag om de arm. ‘Mocht het coronavirus in Nederland de komende maanden toch onverhoopt nog weer oplaaien, dan hervat BNNVARA de uitzendingen van Frontberichten’.