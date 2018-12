Peter Pannekoek fileert Johnny de Mol: ‘Je bent een luie hond’

video The Addams Family elf keer genomi­neerd voor Musical Awards

18:02 The Addams Family is maar liefst elf keer genomineerd voor een Musical Award. De jury presenteerde vandaag de kanshebbers op de jaarlijkse prijzen, die 23 januari uitgereikt worden in het RAI Theater. The Addams Family heeft nominaties in belangrijke categorieën als Beste Musical, Vrouwelijke en Mannelijke hoofdrol.