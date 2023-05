Peter Pannekoek krijgt programma op NPO 2 over theater: ‘Wil die liefde bij iedereen aanwakkeren’

Peter Pannekoek gaat voor de NPO een programma presenteren over theater. In Waarom gaan we niet vaker? praat de cabaretier onder meer met andere theatermakers over hun werk en verplaatst hij samen met hen complete scènes naar een plek buiten de schouwburg.

,,Theater is mijn grote passie en het is mijn doel om door middel van dit programma die liefde bij iedereen aan te wakkeren”, zegt Pannekoek (36) in de aankondiging. ,,Ik hoop dat de kijker na elke aflevering denkt: waarom gaan we niet vaker?’’. Het programma is vanaf 31 mei te zien bij AvroTros op NPO 2.

In het programma spreekt Pannekoek onder anderen met Jeroen Woe en René van Meurs over het krijgen van een slechte recensie en beantwoorden Hans Kesting, Jawad es Soufi en Ellen ten Damme vragen over onzekerheid en dromen. Cabaretduo n00b gaat in het bos een scène uit hun voorstelling spelen en de cast van Les Misérables zet een plein in Assen op stelten.

