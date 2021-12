Peter Pannekoek over shows in middaguren: ‘Wilde nooit vroeg en in pak werken, kijk mij nou!’

Peter Pannekoek twijfelde: zondagmiddag stond hij met zijn oudejaarsconference in Carré, terwijl zo ongeveer de rest van het land de kampioensrace van Max Verstappen op tv volgde. ,,Ik dacht: misschien moet ik een technicus in de coulissen een blaadje met de uitslag omhoog laten houden, zodat ik het aan de zaal kan vertellen. Uiteindelijk heb ik dat toch maar niet gedaan, want dat heb ik al een keer verpest. Dat was bij een voetbalwedstrijd, volgens mij van het Nederlands elftal. Toen las ik niet goed wat de technicus had opgeschreven en gaf ik aan de zaal door dat Oranje een belangrijke wedstrijd had gewonnen, terwijl ze eigenlijk hadden verloren.’’