Peter Plasman doneert gewonnen pokerprijs aan stichting Peter R.

Luister­piet krijgt 'functie elders' in Sinter­klaas­jour­naal: 'Hilarisch'

Het Sinterklaasjournaal heeft gisterenavond met een dikke knipoog ingespeeld op de omstreden passage over CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Niet de politicus, maar Luisterpiet kreeg in een gloednieuwe uitzending een ‘functie elders’ toegewezen. De scène zorgde voor hilariteit onder de 701.000 kijkers. ‘De kids snappen er niets van, de volwassenen liggen in een deuk.’

12 november