Peterloo: vreedzame demonstratie eindigt in bloedbad

Hoewel hij dicht in de buurt van St Peter’s Fields in Manchester is opgegroeid – ‘met de bus is het vijftien minuten’ – had regisseur Mike Leigh (72) er geen weet van wat zich daar op 16 augustus 1819 heeft afgespeeld tijdens een vreedzame bijeenkomst die met bruut geweld uiteen werd geslagen. Vol verontwaardiging in zijn stem zegt Leigh: ,,Op school wordt deze gebeurtenis tijdens de geschiedenislessen niet eens behandeld. Zelfs niet als een voetnoot. Pas sinds kort is er in Manchester een plaquette die herinnert aan dit bloedbad.”