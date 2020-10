Phil Collins (69) en ex-vrouw (46) verklaren elkaar de oorlog: 'Phil wil haar het huis uit hebben’

Hitzanger Phil Collins (69) ligt volledig overhoop met zijn 23 jaar jongere ex-vrouw Orianne Cevey, met wie hij twee kinderen heeft. Na een turbulente knipperlichtrelatie lijkt het voorgoed over tussen de twee, maar Cevey, die smoorverliefd is op een ander, weigert om hun riante villa in Miami te verlaten. Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ op basis van ingewijden.

De al jaren met gezondheidsproblemen worstelende Phil Collins en zijn derde vrouw Orianne Cevey hebben samen een woelige periode achter de rug. De twee leerden elkaar eind jaren negentig kennen, rond de periode dat Collins zijn band Genesis verliet en een glansrijke solocarrière tegemoet ging. Samen kregen ze twee zoons, Nicholas en Mathew.

‘We zijn vastbesloten’

De eerste problemen dienden zich aan na de geboorte van hun jongste zoon. Cevey kampte met een postnatale depressie, waarna hun relatie flink verslechterde. Hun huwelijk duurde uiteindelijk negen jaar en strandde in 2008. De scheiding kostte Collins omgerekend 32 miljoen euro, in Groot-Brittannië het hoogste bedrag (tot toen) wat iemand moest betalen bij een scheiding. De Zwitserse Cevey trouwde daarna nog met een investeerder, maar van hem scheidde ze in 2015.

Een jaar later vonden Collins en Cevey elkaar opnieuw. ,,Ik noem Phil opnieuw mijn man,” verklaarde de Zwitserse. ,,We zijn weer bij elkaar, eigenlijk maakt het geen verschil of we nu wel of niet getrouwd zijn. Maar we zijn vastbesloten elkaar voor de tweede keer het jawoord te geven.” Tot een tweede huwelijk komt het echter niet.

Stiekem getrouwd

Collins, die wereldwijd 150 miljoen albums verkocht en wiens fortuin op 130 miljoen euro wordt geschat, zet nu alles op alles om zijn ex uit zijn huis in Miami te laten zetten en dreigt zelfs met een rechtszaak. Hij is furieus, zo weet TMZ, omdat zijn ex enkele maanden geleden in het geheim zou zijn getrouwd met een andere man.

Bovendien zou ze opnieuw willen onderhandelen over de voorwaarden van hun scheiding, omdat ze haar fortuin alweer kwijt is na slechte investeringen en haar scheiding van Mejjati. Cevey is vooralsnog niet van plan te vertrekken en heeft de codes van het alarm al laten vervangen. Ze dreigt beschamende onthullingen te doen over Collins als hij z’n plannen om haar te laten uitzetten, doorzet.

Gezondheidsproblemen

De consternatie rondom zijn ex-vrouw is een nieuwe fikse klap voor Phil Collins. Al sinds 2000 worstelt de markante Genesis-zanger met ernstige gezondheidsproblemen. Hij werd nagenoeg doof aan zijn linkeroor en zijn rug en heup ‘liggen in puin’.

De superster - bekend van megahits als ‘In the air tonight’, ‘Easy lover’, ‘You can’t hurry love’ en ‘Against all odds’ - maakte in 2017 ook nog eens een flinke smak in zijn badkamer. Het rugletsel dat hij daarbij opliep, had meerdere operaties nodig om hersteld te worden. Na de ingrepen bleef hij echter last hebben van een zogenaamde klapvoet, waardoor hij moeilijk loopt.

Tijdens zijn Still Not Dead Yet-concerten zat Collins continu op een stoel omdat hij niet meer de kracht en energie heeft om twee uur lang op eigen benen te staan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.