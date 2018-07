Philip Freriks duikt in geschiedenis Parijs

Door de ogen van de schilders zie we hoe Parijs in de negentiende eeuw een heksenketel was, een epicentrum van de macht vol kunst, feesten, mooie verhalen en het leven zelf, aldus de omroep. In de eerste aflevering staat Van Spaendonck centraal. Later volgen Scheffer, Jongkind, Maris, Schwartze en Van Dongen. Freriks, die in Parijs woont, is momenteel elke werkdag te zien als presentator van De Slimste Mens.