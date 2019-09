Pianist Daniël Wayenberg overleden

Wayenberg maakte al ruim 80 jaar muziek. Hij kreeg het met de paplepel ingegoten. Zijn Russische moeder, zelf violiste, leerde hem het notenschrift en ontdekte zijn absolute gehoor. Zij gaf hem ook pianolessen. Al met al gaf zij hem een basis waar hij zijn leven lang plezier van had. Hij zou het zelfs schoppen tot een optreden in Carnegie Hall in New York. In 1936 trad de in Parijs geboren musicus voor het eerst op als 'concertpianist', namelijk op een bruiloft in Nice.

Oei noemt Wayenberg zijn muzikale opa. "Hij was 66 jaar ouder dan ik en we hebben zes jaar lang samen opgetreden, van 2012 tot 2018. Hij logeerde bij ons als we optredens hadden of moesten repeteren. Met veel humor kon hij mijn ouders in de maling nemen en hij speelde tot diep in de nacht computerspelletjes. Hij genoot van goede wijn en whisky, maar met mate: maximaal één drankje per avond. Hij heeft me altijd als een collega behandeld terwijl ik pas net kom kijken in de pianowereld. Op een avond was ik het vijfde pianoconcert van Beethoven aan het instuderen. Na het lezen van de krant zei Daniel: ik zal wel even de orkestpartij spelen en tot mijn verbazing speelde hij de orkestpartij zo uit zijn hoofd", aldus Oei.